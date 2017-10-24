Керр: я в какой-то степени рад, что «Голден Стэйт» так долго испытывал проблемы

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр считает, что неудачная игра в первой половине матча регулярного чемпионата с «Даллас Маверикс» пошла на пользу команде.



«На самом деле, я в какой-то степени даже рад, что «Голден Стэйт» так долго испытывал проблемы. Мы делали одни и те же ошибки: допускали потери, не подсказывали друг другу в обороне и не ставили спины при борьбе за подборы. К счастью, во второй половине игроки сумели отреагировать на замечания к ним и преобразились», – цитирует Керра ESPN.



Встреча завершилась победой «Голден Стэйт» со счётом 133:103.