Марк Газоль: я исполнил пять данков за матч? Это на четыре больше моей нормы

Центровой «Мемфис Гриззлиз» Марк Газоль был удивлён непривычно большим количеством данков в своём исполнении в матче регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс».



«Я исполнил пять данков? Это на четыре больше моей нормы.

На последних минутах поединка мы не позволяли «Хьюстону» забивать. Когда можешь положиться на надёжность своей обороны в концовке, то нет необходимости прикладывать дополнительные усилия в нападении», – передаёт слова Газоля ESPN.



Встреча завершилась победой «Мемфиса» со счётом 98:90.