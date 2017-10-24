С. Обрадович: «Летувос Ритас» обрёл уверенность и играет всё лучше и лучше

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Саша Обрадович дал комментарий в преддверии матча с «Летувос-Ритас», который состоится 24 октября в Вильнюсе в рамках чемпионата Евролиги.



«С каждым матчем «Летувос Ритас» играет всё лучше. Выиграв в нескольких последних играх, они набрали уверенность. У них сильный тренер, который помог им найти баланс в игре на обоих концах площадки. Это будет тяжёлый выезд, но мы должны биться во всех гостевых матчах», — приводит слова Обрадовича официальный сайт краснодарского клуба