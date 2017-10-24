Карри — о штрафе: это был дорогой бросок каппы

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри прокомментировал штраф в $ 50 тыс, полученный им за бросок в судья в матче с «Мемфисом».

«Это был дорогой бросок каппы. Но в конце концов дело не в деньгах. Дело в том, чтобы я не совершал глупых поступков и не терял контроль над собой. Это тяжело, но суть в том, чтобы я мог держать себя в руках на площадке», — приводит слова Карри Bleacher Report.

В матче с «Мемфис Гриззлис» Стивен Карри был дисквалифицирован за бросок каппы в судью. После Лига определила баскетболисту штраф в $ 50 тысяч.