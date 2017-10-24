22 очка Коула не спасли «Маккаби» от поражения в матче с «Олимпиакосом»

Пирейский «Олимпиакос» добыл победу в выездном матче третьего тура регулярного чемпионата над «Маккаби» из Тель-Авива.

Первая четверть прошла в равной борьбе. Во второй и третьей десятиминутках греческая команда сумела заработать небольшое преимущество, и к последнему игровому отрезку команды подошли при счёте 51:45 в пользу пирейцев.

В заключительной четверти хозяева были близки к тому, чтобы отыграться, однако сделать этого так и не смогли. Минимальная победа «Олимпиакоса» — 69:68.

Самым результативным в составе победителей стал Георгиос Принтезис, набравший 21 очко. У «Маккаби» 22 очка в активе Норриса Коула.