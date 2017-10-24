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Швед: нельзя говорить о плей-офф Евролиги в начале сезона

24 октября 2017, вторник. 23:06 Баскетбол

Защитник «Химок» Алексей Швед прокомментировал победу команды над «Црвеной Звездой» (85:78) в домашнем матче Евролиги.

«Как и любая другая сербская команда, „Црвена Звезда“ показала силовой, неуступчивый баскетбол. Соперник продемонстрировал, что способен играть хорошо, и в Евролиге нет слабых команд. Мы боролись до самого конца, слаженно работали и благодаря этому одержали победу. Позади только три матча, и нас ждёт очень долгий путь. Все три победы были одержаны дома, и посмотрим, как мы будем выглядеть в предстоящих двух гостевых играх. Нельзя говорить о плей-офф Евролиги в начале сезона», — приводит слова Шведа пресс-служба лиги.

Источник: Официальный сайт Евролиги Сообщить об ошибке
Теги
БК Химки БК Црвена Звезда Алексей Швед
Новости. Баскетбол
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