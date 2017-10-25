НБА оштрафовала игрока «Юты» за удар Стивена Адамса в пах

Легкий форвард «Юты Джаз» Джо Инглс оштрафован лигой на 15 тыс. долларов за удар центрового «Оклахома-Сити Тандер» Стивена Адамса в область паха, сообщает The Score.



Инцидент произошел по ходу третьей четверти в субботнем матче между командами. «Оклахома-Сити Тандер» уступила «Юте Джаз» на выезде со счётом 87:96.

Джо Инглс стал самым результативным игроком в составе хозяев, набрав 19 очков за 26 минут на площадке. На счету Стивена Адамса 9 очков и 5 подборов за 32 минуты игры.

Видео доступно в «Твиттере».