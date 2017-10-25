«Реал» обыграл «Милан», Дончич набрал 27 очков

Мадридский «Реал» одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате Евролиги. На домашнем паркете испанский коллектив сумел одолеть «Милан».

Первая половина встречи прошла в равной борьбе, что отразилось и в цифрах на табло — 54:54. После перерыва хозяева прибавили, оформив небольшой рывок, позволивший им перед заключительной четвертью повести в 7 очков.

В последнем игровом отрезке «Реал» ещё немного нарастил преимущество, оформив итоговый успех со счётом 100:90. Самым результативным игроком встречи стал защитник мадридцев Лука Дончич, набравший 27 очков и добавивший к этому 8 подборов и 5 передач. У «Милана» по 20 очков набрали Эндрю Гаудлок и Артурас Гудайтис.