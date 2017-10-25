Джеймс заступился за новичка «Голден Стэйт» из-за данка от щита в концовке игры

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс поддержал новичка «Голден Стэйт Уорриорз» Джордана Белла, исполнившего данк с набросом от щита в концовке игры с «Даллас Маверикс», когда «Уорриорз» вели больше 20 очков.

«Тренер всегда говорит нам играть до конца, играть до финальной сирены. Но у нас также есть негласные правила. Я не знаю, чувак. Слушай, мы все люди. Попробуй отнять у баскетболиста жажду ставить сверху. Мы никого не хотим обидеть. Просто играем до последней секунды.



Было бы лучше, если бы он забил мяч лей-апом от щита? Взбеситься, потому что он бросил мяч об щит и поймал его? Мы играем, пока игра не закончится. Да, он набросил себе от щита и забил сверху, и что?», — цитирует Джеймса Cleveland.com.

Встреча завершилась победой «Голден Стэйт» со счётом 133:103. Данк Белла был признан самым эффектным моментом игрового дня.

Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе YouTube.