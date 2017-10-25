Девин Букер: игроки «Финикса» поддерживали Эрла Уотсона

Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер прокомментировал увольнение Эрла Уотсона с поста главного тренера команды.

«Нельзя обвинять одного лишь тренера в двух поражениях с разницей в 40 очков. Это зависит от усилий игроков, любви к игре, и мы пока не показали этого. В чем причина? Честно говоря, мы ищем ответы. Игроки поддерживали Уотсона», — цитирует Букера AZ Central.

38-летний Уотсон возглавлял «Финикс Санз» с 2016 года, до этого он работал помощником тренера. Под руководством Уотсона команда выиграла 33 матча при 85 поражениях.