L'One: Кириленко — лучший игрок в истории отечественного баскетбола

Хип-хоп исполнитель L'One заявил, что считает лучшим игроком в истории отечественного баскетбола нынешнего президента РФБ Андрея Кириленко.



«Лучший в истории — это Кириленко. Андрей является лицом российского баскетбола. Белову отдам второе место. Никого сильнее Кириленко у нас не было. Это игрок, которым я гордился в детстве. Он закрывал Майкла Джордана, Коби Брайанта, был лучшим защитником НБА, попадал на Матчи звёзд, и это великолепный человек. Для меня Кириленко — абсолютный баскетболист по пропорциям, он был для этого рождён. На текущий момент лучший российский игрок — Швед. Пожалуй, включу его в свою тройку», — сказал L'One в эфире «Радио Маяк».

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