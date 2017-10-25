Джеймс сравнялся с Илгаускасом по количеству игр за «Кливленд» в истории клуба

Форвард Леброн Джеймс в матче регулярного чемпионата с «Чикаго Буллз» в 771-й раз вышел на площадку в футболке «Кливленд Кавальерс». По этому показателю 32-летний форвард сравнялся с рекордсменом в истории «Кавальерс» — литовским центровым Жидрунасом Илгаускасом.

Леброн был выбран «Кливлендом» на драфте 2003 года под общим первым номером. В составе «Кавальерс» он отыграл семь сезонов, после чего перебрался в «Майами Хит». В 2014 году Джеймс вернулся в «Кливленд», где и выступает по сей день. В сезоне-2015/16 Джеймс вместе с «Кавальерс» стал чемпионом НБА и был признан MVP финальной серии, в которой его команда обыграла «Голден Стэйт Уорриорз» (4-3).