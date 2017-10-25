34 очка Джеймса помогли «Кливленду» обыграть «Чикаго»

«Кливленд Кавальерс» обыграл «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Куикен Лоанс-Арене» в Кливленде и завершилась со счётом 119:112 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Леброн Джеймс, на счету которого 34 очка и 13 передач. Кевин Лав набрал 20 очков и совершил 12 подборов. В активе Джеффа Грина — 16 очков, у Дуэйна Уэйда — 11. За «Чикаго» 25 очков набрал Джастин Холидэй, ещё 19 — у Лаури Маркканена.

Для «Кавальерс» эта победа стала третьей в четырёх стартовых матчах сезона. «Буллз» потерпели третье поражение кряду.