41 очко Гордона помогло «Орландо» обыграть «Бруклин», у Мозгова — 9 очков

«Бруклин Нетс» потерпел поражение от «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Эмвей-центр» в Орландо и завершилась со счётом 125:121 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Аарон Гордон, на счету которого 41 очко и 12 подборов. Эван Фурнье набрал 28 очков, Ди Джей Огастин — 19. У «Бруклина» 27 очков на счету Д`Анджело Расселла, 18 — у Рондэя Холлис-Джефферсона. Россиянин Тимофей Мозгов провёл на площадке 16 минут, набрал 9 очков, сделал 5 подборов и поставил 1 блок-шот.