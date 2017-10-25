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41 очко Гордона помогло «Орландо» обыграть «Бруклин», у Мозгова — 9 очков

25 октября 2017, среда. 04:57 Баскетбол

«Бруклин Нетс» потерпел поражение от «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Эмвей-центр» в Орландо и завершилась со счётом 125:121 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Аарон Гордон, на счету которого 41 очко и 12 подборов. Эван Фурнье набрал 28 очков, Ди Джей Огастин — 19. У «Бруклина» 27 очков на счету Д`Анджело Расселла, 18 — у Рондэя Холлис-Джефферсона. Россиянин Тимофей Мозгов провёл на площадке 16 минут, набрал 9 очков, сделал 5 подборов и поставил 1 блок-шот.

НБА - регулярный чемпионат
25 октября 2017, среда. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
125 : 121 (30:30, 31:31, 26:35, 38:25)
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Орландо Мэджик: Гордон - 41, Фурнье - 28, Огастин - 19, Симмонс - 12, Вучевич - 12, Бийомбо - 5, Мэк - 4, Айзек - 4, Ивунду, Росс, Пэйн, Берч, Аффлало, Артис, Пэйтон, Спейтс, Хезонья
Бруклин Нетс: Расселл - 27, Кэрролл - 19, Холлис-Джефферсон - 18, ЛеВерт - 15, Мозгов - 9, Букер - 7, Краббе - 6, Динуайдди - 6, Аллен - 5, Эйси - 5, Харрис - 4, Зеллер, Уайтхед, Килпатрик, Лин, Уаттара, Уайли
Мозгов: «Бруклин» не сможет бороться за чемпионство ещё два сезона
Центровой «Бруклина» Тимофей Мозгов – об обмене из «Лейкерс», семье, Д’Анджело Расселле и проблемах баскетбола в России.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бруклин Нетс Орландо Мэджик Аарон Гордон Тимофей Мозгов
Новости. Баскетбол
25 октября 2017, среда
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