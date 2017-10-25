L'One может создать профессиональный баскетбольный клуб

Известный хип-хоп исполнитель L'One рассказал о своём увлечении баскетболом, а также заявил о желании создать профессиональный баскетбольный клуб.

«Абсолютно случайно попал в баскетбол. Меня выгнали с урока музыки, и я слонялся по коридорам школы, когда тренер ходил по классам и зазывал детей в секцию баскетбола. Причём он набирал детишек младшего возраста, но решил меня взять. А спустя полгода я перешёл в свою, старшую группу. С этого момента баскетбол в моей жизни плотно и надолго.

В будущем хочу прийти к спортивному менеджменту. Не знаю, будет это агентство или свой профессиональный баскетбольный клуб. До сих пор вынашиваю идею создать маленький клуб для детишек», — сказал L'One в эфире «Радио Маяк».