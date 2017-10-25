Гриффин исполнил эффектный данк через Гобера

Мощный форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Блэйк Гриффин в матче регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз» (102:84) стал автором эффектного данка с сопротивлением центрового Руди Гобера.



Гриффин получил мяч на трёхочковой линии, обвёл разыгрывающего защитника Рики Рубио и завершил проход данком через Гобера.



Лидер «Клипперс» провёл на площадке 37 минут, набрал 22 очка, собрал 9 подборов, отдал 6 результативных передач и совершил 1 блок-шот.



Видео доступно на официальной странице Bleacher Report в «Инстаграме».