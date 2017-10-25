Казинс: сожалею, что не ушёл из «Сакраменто», когда у меня был шанс

Центровой «Нью-Орлеан Пеликанс» Демаркус Казинс считает, что ему нужно было уйти из «Сакраменто Кингз», когда у него была такая возможность.



«Больше всего сожалею о том, что не ушёл из «Сакраменто», когда у меня был шанс. У меня была такая возможность, но я решил сражаться. Я мог уйти, когда тренером стал Джордж Карл. Мои представители не советовали мне оставаться. Я просто хотел, чтобы всё сработало. Оглядываясь назад, считаю, что должен был уйти. Я был дураком из-за лояльности к «Кингз», – приводит слова Казинса The Score.



Напомним, что «Сакраменто» обменял Демаркуса в «Пеликанс» в феврале 2017 года.

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