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Казинс: сожалею, что не ушёл из «Сакраменто», когда у меня был шанс

25 октября 2017, среда. 10:12 Баскетбол

Центровой «Нью-Орлеан Пеликанс» Демаркус Казинс считает, что ему нужно было уйти из «Сакраменто Кингз», когда у него была такая возможность.

«Больше всего сожалею о том, что не ушёл из «Сакраменто», когда у меня был шанс. У меня была такая возможность, но я решил сражаться. Я мог уйти, когда тренером стал Джордж Карл. Мои представители не советовали мне оставаться. Я просто хотел, чтобы всё сработало. Оглядываясь назад, считаю, что должен был уйти. Я был дураком из-за лояльности к «Кингз», – приводит слова Казинса The Score.

Напомним, что «Сакраменто» обменял Демаркуса в «Пеликанс» в феврале 2017 года.

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Источник: The Score Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Орлеан Пеликанс Сакраменто Кингз Демаркус Казинс Джордж Карл
Новости. Баскетбол
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