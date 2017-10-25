Сокрушительные данки Блэйка Гриффина и Аарона Гордона – в топ-10 дня в НБА

НБА представила ролик, посвящённый лучшим моментам матчей минувшего игрового дня. В их число вошли передачи центрового «Миннесоты Тимбервулвз» Карла-Энтони Таунса, лидера «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса и разыгрывающего «Бруклин Нетс» Д’Анджело Расселла, проход разыгрывающего «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинга, а также эффектные данки форварда «Орландо Мэджик» Аарона Гордона, игроков «Селтикс» Джейлена Брауна и Джейсона Тэйтума, а также форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Блэйка Гриффина.



Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.