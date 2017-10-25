Уолл: слова Лавара Болла заставляют меня сыграть как можно лучше против Лонзо

Разыгрывающий защитник «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл признался, что не проявит снисхождения к своему коллеге по позиции из «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Боллу во время предстоящего матча регулярного чемпионата НБА.



«Нет, пощады не будет. Есть противостояния, которые заставляют вас показать свой максимум. Например Стивен Карри из «Голден Стэйт». Вы явно захотите сыграть хорошо против него. Я буду сражаться с Боллом. Гортат сказал то, что сказал. Я не говорил ничего. Слова Лавара заставляют меня выйти на паркет, вести за собой команду и сыграть как можно лучше», – приводит слова Уолла Washington Post.



«Лейкерс» встретятся с «Уизардс» 26 октября.

Лонзо Болл: я буду совершать такие же броски в следующей игре