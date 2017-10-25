Скотт Брукс: я бы хотел, чтобы мой отец поступал так же, как Лавар Болл

Главный тренер «Вашингтон Уизардс» Скотт Брукс встал на защиту Лавара Болла, отца разыгрывающего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болла.



«Знаете что, люди постоянно говорят про отца Лонзо. Мой отец оставил нас, когда мне было два года. Мне бы хотелось, чтобы мой отец был рядом, говорил со мной, придавал мне уверенности, как это делает Лавар. Я считаю, что это мечта каждого сына, но по какой-то причине его критикуют. Конечно, иногда Лавар перебарщивает, но он всегда находится рядом с Лонзо. У меня нет проблем с этим. Возможно, ему стоит немного успокоиться, но я бы хотел, чтобы мой отец так делал», – приводит слова Брукса Washington Post.