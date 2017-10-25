Хардуэй-младший: «Нью-Йорк» играет так, будто не понимает, что происходит

Атакующий защитник «Нью-Йорк Никс» Тим Хардуэй-младший вслед за Кортни Ли после поражения от «Бостон Селтикс» (89:110) раскритиковал своих партнёров по команде. «Никс» потерпели поражения в трёх стартовых матчах этого сезона.

«Мы все играем так, как будто не понимаем, что происходит. Этого просто не может и не должно быть», – приводит слова Хардуэя-младшего The Score.

Тим Хардуэй-младший в матче с «Бостон Селтикс» набрал 6 очков и 3 подбора за 27 минут на площадке, реализовав 2 броска с игры из 11.