100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Хардуэй-младший: «Нью-Йорк» играет так, будто не понимает, что происходит

25 октября 2017, среда. 14:49 Баскетбол

Атакующий защитник «Нью-Йорк Никс» Тим Хардуэй-младший вслед за Кортни Ли после поражения от «Бостон Селтикс» (89:110) раскритиковал своих партнёров по команде. «Никс» потерпели поражения в трёх стартовых матчах этого сезона.

«Мы все играем так, как будто не понимаем, что происходит. Этого просто не может и не должно быть», – приводит слова Хардуэя-младшего The Score.

Тим Хардуэй-младший в матче с «Бостон Селтикс» набрал 6 очков и 3 подбора за 27 минут на площадке, реализовав 2 броска с игры из 11.

Кортни Ли: игроки «Нью-Йорка» должны уделять больше внимания тренировкам
Источник: The Score Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Йорк Никс Тим Хардуэй-младший
Новости. Баскетбол
25 октября 2017, среда
14:49 Хардуэй-младший: «Нью-Йорк» играет так, будто не понимает, что происходит
14:34 Новицки: регулярный сезон и начало плей-офф теряют ценность из-за суперкоманд
13:53 «Реал» продлил контракт с главным тренером Пабло Ласо на два года
13:21 Скотт Брукс: я бы хотел, чтобы мой отец поступал так же, как Лавар Болл
13:12 Уолл: слова Лавара Болла заставляют меня сыграть как можно лучше против Лонзо
12:50 Кортни Ли: игроки «Нью-Йорка» должны уделять больше внимания тренировкам
11:50 Адвокат Аникеевой: мы хотим дойти до Верховного суда и добиться справедливости
11:45 Оноков: Аникеева по завышенным ценам оформляла контракты на фирмы родственников
11:35 Энтони Дэвис вернётся в строй в ближайшее время
11:01 Сокрушительные данки Блэйка Гриффина и Аарона Гордона – в топ-10 дня в НБА
10:29 Ирвинг: думал о переходе в «Нью-Йорк», так как он находится рядом с моим домом
10:12 Казинс: сожалею, что не ушёл из «Сакраменто», когда у меня был шанс
09:36 Гриффин исполнил эффектный данк через Гобера
09:20 Джеймс: я знаю, что нужно делать на любой позиции
08:30 L'One может создать профессиональный баскетбольный клуб
08:19 «Портленд» — «Нью-Орлеан»: Э. Дэвис получил травму колена, отыграв лишь 5 минут
08:08 «Клипперс» разгромили «Юту» — «+18», «Нью-Орлеан» в гостях проиграл «Портленду»
05:38 «Бостон» разгромил «Нью-Йорк», «Индиана» — «Миннесоту»
04:57 41 очко Гордона помогло «Орландо» обыграть «Бруклин», у Мозгова — 9 очков
04:25 34 очка Джеймса помогли «Кливленду» обыграть «Чикаго»
02:39 Джеймс сравнялся с Илгаускасом по количеству игр за «Кливленд» в истории клуба
02:08 L'One: Кириленко — лучший игрок в истории отечественного баскетбола
01:35 Защитник «Юты» Данте Экзам перенёс операцию на плече
00:41 Девин Букер: игроки «Финикса» поддерживали Эрла Уотсона
00:27 Джеймс заступился за новичка «Голден Стэйт» из-за данка от щита в концовке игры
00:08 «Реал» обыграл «Милан», Дончич набрал 27 очков
00:03 НБА оштрафовала игрока «Юты» за удар Стивена Адамса в пах
00:01 Дабл-дабл Ханги не спас «Барселону» от поражения в матче с «Жальгирисом»
24 октября 2017, вторник
23:24 20 очков Заворуева не помогли «Енисею» в матче с «Монако»
23:06 Швед: нельзя говорить о плей-офф Евролиги в начале сезона
23:05 22 очка Коула не спасли «Маккаби» от поражения в матче с «Олимпиакосом»
22:48 Барцокас: «Химки» получили хороший урок
22:23 Маркович: знали, что «Црвена Звезда» будет биться до конца
21:59 «Химки» победили «Црвену Звезду», Андерсон набрал 24 очка
21:09 21 очко Рэгланда принесло победу «Локомотиву-Кубань» над «Литувос Ритас»
21:01 Х. Эрнангомес выбыл на неопределённый срок из-за мононуклеоза
19:42 16 очков Кларка не спасли «Автодор» от поражения в матче с «Невежисом»
19:09 Карри — о штрафе: это был дорогой бросок капы
18:44 «Нью-Йорк» не намерен обменивать Нтиликина и Эрнангомеса на Бледсо
17:56 Гриффин: невозможно заменить Теодосича
16:54 Прифтис: УНИКСу важно сдержать скорость «Дарушшафаки»
16:04 Паскуаль: победить ЦСКА в Москве будет очень тяжело
15:09 Дрю Гордон: тяжелее всего играть, наверное, было в Сербии
14:42 Итудис: в матче с «Пао» ЦСКА нужно показать более высокий уровень агрессии
14:27 Рубио: мне очень нравится система нападения «Юты», никто не стоит на месте
Все новости RSS
Партнерский контент