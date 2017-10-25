В. Карасёв: без Симоновича в матче с АСВЕЛом будет тяжело

Главный тренер «Зенита» Василий Карасёв дал комментарий к предстоящему матчу с французским АСВЕЛом, который состоится 25 октября в Виллербане.



«АСВЕЛ — хорошая команда, и они не просто так обыграли в последнем матче «Ульм» с разницей в 30 очков. У них хорошая ротация с 10 основными игроками. Они играют в достаточно быстрый, агрессивный баскетбол, бросают много трёхочковых с хорошим процентом. Нам будет тяжело, потому что мы снова будем играть вдесятером — Симонович к команде пока не присоединился. В первой половине мы постараемся играть с большой ротацией, чтобы сохранить силы лидеров на концовку встречи», — цитирует Карасёва официальный сайт «Зенита».