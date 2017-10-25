Единая лига ВТБ представила топ-10 моментов третьего тура

Официальный канал Единой лиги ВТБ в YouTube представил видеоролик с лучшими моментами третьей игровой недели регулярного чемпионата. Третье место в топ-10 досталось данку в исполнении форварда ВЭФа Арнасу Лабуцкасу, который он вколотил в кольцо «Зенита».

На втором месте — блок-шот в исполнении центрового «Енисея» Октавиуса Эллиса, который тот поставил в матче c «Нижним Новгородом». Лучшим моментом недели стал блок-шот игрока «Зенита» Евгения Валиева на последней секунде матча с ВЭФом, который позволил команде из Санкт-Петербурга отстоять победу.

Лучшие моменты третьего тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ можно посмотреть на официальной странице турнира в YouTube.