Паркер будет восстанавливаться в фарм-клубе «Сан-Антонио Спёрс»

Разыгрывающий защитник «Сан-Антонио Спёрс» Тони Паркер продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в мае нынешнего года в матче второго раунда плей-офф с «Хьюстон Рокетс». Тогда Паркер получил разрыв четырёхглавой мышцы бедра. Ранее сообщалось, что игрок уже допущен к контактным тренировкам.

Теперь же стало известно, что француз будет восстанавливаться в фарм-клубе «Сан-Антонио» — «Остин Спёрс», сообщает на своей странице в «Твиттере» инсайдер Марк Спирс.

Отметим, что сезон в Лиге развития стартует 1 ноября. Возвращение Паркера в строй ожидается ближе к зиме.