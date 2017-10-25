Паскуаль: всё решил технический фол и трёхочковый Родригеса

Главный тренер «Панатинаикоса» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА в выездном матче третьего тура Евролиги (63:81).

«Поздравляю ЦСКА, очевидно, соперник играл лучше, мы начали не так как хотели, сделали семь потерь, позволили набрать сопернику одиннадцать очков в быстрых отрывах. После этого сложно было что-то поменять, так как ЦСКА играл дома.

Тем не менее мы сражались. Во второй половине играли хорошо и оставались вблизи. Всё решил технический фол и трехочковый Родригеса в концовке. Сейчас нам предстоит готовиться к игре с «Фенербахче»", — передаёт слова Паскуаля корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.