26 очков Недовича не помогли «Уникахе» избежать поражения от «Бамберга»

«Уникаха» потерпела неожиданное поражение на своей площадке от «Бамберга». Первая половина встречи осталась за немецким коллективом, который выиграл её со счётом 39:35.

Казалось, что после большого перерыва хозяева вернули инициативу в свои руки, третья четверть была выиграна ими с разницей в 8 очков. Тем не менее, «Бамберг» не отпустил соперника и навязал ему свою игру в заключительном игровом отрезке. В конечном итоге немцы оформили победу со счётом 80:76, она стала для них дебютной в текущем сезоне Евролиги.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Уникахи» Неманья Недович, набравший 26 очков. У «Бамберга» 18 очков в активе Рики Хикмана, дабл-дабл из 15 очков и 11 подборов оформил Огустин Рубит.