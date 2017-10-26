Джош Смит продолжит карьеру в «Нью-Орлеане»

Форвард Джош Смит продолжит карьеру в «Нью-Орлеан Пеликанс». Клуб уже достиг договоренности со Смитом и в ближайшее время объявит о переходе официально, сообщает обозреватель The Vertical Шамс Чарания



31-летний Смит провёл в НБА 12 лет, выступая за «Атланту Хоукс», «Детройт Пистонс», «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Клипперс». В прошлом сезоне он защищал цвета китайского «Сычуаня», набирая в среднем 18,8 очка, 10,6 подбора и 3,2 передачи за игру.

«Нью-Орлеан Пеликанс» одержали одну победу в четырех матчах сезона.