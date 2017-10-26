В. Карасёв: «Зенит» проиграл матч с АСВЕЛ в концовке, допустив много потерь

Главный тренер «Зенита» Василий Карасёв прокомментировал гостевое поражение от французского клуба АСВЕЛ на групповом этапе Еврокубка. Команда из Санкт-Петербурга уступила со счётом 85:88 и после трёх матчей занимает четвёртое место.



«Мы проиграли этот матч в концовке. Допустили много потерь, после которых соперник забивал лёгкие мячи, в то же время смазали 4–5 открытых бросков, в том числе пару трёхочковых, — вот и все причины поражения.



На данный момент сложно говорить о раскладах в группе, все команды имеют примерно равные шансы на выход в следующий раунд. Все выигрывают дома, но оступаются на выезде, так что посмотрим, как будет выглядеть картина после следующего тура», — цитирует специалиста клубная пресс-служба.

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