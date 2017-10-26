Трёхочковый баззер-биттер Гордона принёс победу «Хьюстону» в Филадельфии

Баскетболисты «Хьюстон Рокетс» вырвали победу над «Филадельфией Сиксерс» в гостях, результат игры — 105:104. Решающими стали последние полминуты встречи — Джеймс Харден сократил отставание до двух очков, а в заключительные секунды выступил ассистентом для Эрика Гордона, ставший автором трёхочокового баззер-биттера.



На счету Гордона 29 очков в этом матче, Харден оформил дабл-дабл (27 очков и 13 подборов), а Клинт Капела запомнился 20 подборами. В составе «Филадельфии» отметим результативную игру Джея Джея Редика (22 очка), Джоэла Эмбиида (21 очко) и Роберта Ковингтона (20 очков).



Таким образом, «Хьюстон» одержал четвёртую победу в сезоне, «Филадельфия» в четвёртый раз проиграла.