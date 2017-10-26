«Бруклин» выиграл у «Кливленда», несмотря на трипл-дабл Леброна Джеймса

На паркете «Барклайс-центра» в Нью-Йорке завершилась встреча «Бруклин Нетс» и «Кливленд Кавальерс» в рамках регулярного чемпионата НБА, результат игры — 112:107.



Лучшим на паркете стал лидер вице-чемпионов Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл (29 очков, 10 подборов и 13 передач). Джеймс имел возможность перевести игру в овертайм за семь секунд до окончания встречи, но смазал два штрафных броска. За две секунды до финала игры гости демонстративно покинули паркет.



Российский центровой «Нетс» Тимофей Мозгов начал игру в стартовом составе, получил 12 минут игрового времени, не набрал очков, отметился двумя подборами и одним перехватом.

В другом матче игрового вечера «Шарлотт Хорнетс» добился победы над «Денвер Наггетс» со счётом 110:93. Отметим, защитник «Хорнетс» Кемба Уокер забросил свой юбилейный, 800-й трёхочковый и стал вторым в истории клуба игроком после Делла Карри, кому покорилось это достижение.