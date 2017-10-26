Мозгов завершил матч без набранных очков впервые с 3 февраля

Российский центровой «Бруклин Нетс» Тимофей Мозгов, вышедший в стартовой пятёрке на встречу с «Кливленд Кавальерс» (112:107), впервые не набрал очков в матче чемпионата НБА с 3 февраля 2017 года.



На тот момент россиянин защищал цвета «Лос-Анджелес Лейкерс», неудачным для Мозгова стало противостояние с «Вашингтон Уизардс». В том матче центровой записал на свой счёт один подбор, одну результативную передачу и три блок-шота. В столице США «Лейкерс» уступили со счётом 108:116.

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