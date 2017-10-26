Дабл-дабл украинца Леня помог «Финиксу» одержать победу над «Ютой»

Баскетболисты «Финикс Санз» одержали вторую победу в сезоне, на домашнем паркете справившись с соперниками из «Юты Джаз». Игра в Аризоне завершилась со счётом 97:88.



Ти Джей Уоррен записал в свой актив 27 очков, став самым результативным игроком матча. Украинец Алексей Лень оформил дабл-дабл (13 очков и 13 подборов). В составе «джазменов» выделим результативный баскетбол Родни Худа, набравшего 22 очка и дабл-дабл Рики Рубио (15 очков и 11 передач).



Это поражение стало для «Юты» третьим в пяти матчах нового сезона в НБА.