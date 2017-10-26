Уэстбрук записал на свой счёт 81-й трипл-дабл в карьере

Разыгрывающий клуба «Оклахома-Сити Тандер» Рассел Уэстбрук, набравший 28 очков, 16 передач и 10 подборов в противостоянии с «Индианой Пэйсерс», обновил свой личный рекорд, оформив 81-й трипл-дабл в карьере. Вдохновенная игра защитника помогла «Оклахоме» добиться победы на домашнем паркете со счётом 114:96, этот трипл-дабл стал вторым для баскетболиста в текущем сезоне.



Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты выступления Уэстбрука.

Видео доступно для просмотра в официальном «твиттере» НБА.