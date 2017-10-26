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«Лейкерс» прервали трёхматчевую серию побед «Вашингтона» в овертайме

26 октября 2017, четверг. 08:30 Баскетбол

Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» добились победы над «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата НБА. Победитель противостояния был определён лишь по итогам овертайма, игра в Калифорнии завершилась со счётом 102:99.

К успеху хозяев привела результативная игра Брэндона Ингрэма, оформившего дабл-дабл (19 очков и 10 подборов) и Ларри Нэнса (18 очков и 10 подборов). Новичок Лонзо Болл отметился 10 передачами.

В составе «Вашингтона» отличный матч провёл Брэдли Бил, но его 28 очков не хватило для успеха команды.

Таким образом, столичный клуб потерпел первое поражение в сезоне, в активе «Лейкерс» вторая победа в четырёх матчах.

НБА - регулярный чемпионат
26 октября 2017, четверг. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
102 : 99 ОТ (23:18, 22:31, 24:30, 23:13, 10:7)
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Лос-Анджелес Лейкерс: Ингрэм - 19, Нэнс - 18, Кузьма - 15, Колдуэлл-Поуп - 14, Рэндл - 11, Лопес - 9, Кларксон - 8, Болл - 6, Харт - 2, Богут, Зубац, Брайант, Денг, Брюэр, Карузо, Эннис, Блю
Вашингтон Уизардс: Бил - 28, Уолл - 18, Портер - 12, Микс - 11, Гортат - 11, Убре - 9, Скотт - 4, Фрейзер - 2, Смит - 2, Маинми - 2, Майк, Саторански, Моррис, Макклеллан, Маккалох, Робинсон, Феликс
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Уизардс Лос-Анджелес Лейкерс Брэдли Бил Брэндон Ингрэм Ларри Нэнс-младший Лонзо Болл
Новости. Баскетбол
26 октября 2017, четверг
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