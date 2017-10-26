«Лейкерс» прервали трёхматчевую серию побед «Вашингтона» в овертайме

Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» добились победы над «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата НБА. Победитель противостояния был определён лишь по итогам овертайма, игра в Калифорнии завершилась со счётом 102:99.



К успеху хозяев привела результативная игра Брэндона Ингрэма, оформившего дабл-дабл (19 очков и 10 подборов) и Ларри Нэнса (18 очков и 10 подборов). Новичок Лонзо Болл отметился 10 передачами.



В составе «Вашингтона» отличный матч провёл Брэдли Бил, но его 28 очков не хватило для успеха команды.



Таким образом, столичный клуб потерпел первое поражение в сезоне, в активе «Лейкерс» вторая победа в четырёх матчах.