Дрэймонд Грин: «Голден Стэйт» ужасно сыграл в защите против «Торонто»

Мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрйэмонд Грин остался крайне недоволен действиями своей команды в обороне в матче регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс».



«Голден Стэйт» ужасно сыграл в защите против «Торонто». Причина этого кроется в концентрации», – передаёт слова Грина ESPN.



Встреча завершилась победой «Уорриорз» со счётом 117:112, а форвард в ней набрал 15 очков, совершил 11 подборов, отдал 6 передач и сделал 2 перехвата, но при этом допустил 6 потерь. Его команда позволила «Торонто» совершить 17 подборов в нападении.