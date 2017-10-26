Люк Уолтон: даже промахиваясь, Лонзо Болл положительно влияет на игру «Лейкерс»

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Люк Уолтон остался доволен игрой разыгрывающего команды Лонзо Болла в матче регулярного чемпионата НБА с «Вашингтон Уизардс».



«Перед началом овертайма я задал команде комбинацию, которая заканчивалась трёхочковым Болла. Он не попал, но подошёл ко мне и сказал: «Тренер, следующий я забью». И снова промахнулся. Но Лонзо был уверен в себе. Это очень важное качества для новичка. И затем он несколько раз сыграл очень хорошо. Даже промахиваясь, Болл положительно влияет на действия команды», – цитирует Уолтона ESPN.



Встреча завершилась победой «Лейкерс» в овертайме со счётом 102:99.