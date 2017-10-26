Эмбиид: я не стеклянный, не надо переживать из-за каждого моего падения

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид успокоил всех встревоженных его жёстким падением на паркет после столкновения в воздухе с защитником «Хьюстон Рокетс» Джеймсом Харденом в матче регулярного чемпионата НБА между их командами.



«Все могут не бояться и не переживать так сильно за меня из-за обычного падения. Я всё-таки не стеклянный», – цитирует Эмбиида NBC Philly.



Встреча завершилась поражением «Филадельфии» со счётом 104:105. Эмбиид полностью пропустил два первых сезона в НБА из-за травм, а в минувшем регулярном чемпионате сыграл всего в 31 поединке.

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