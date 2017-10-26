Данки Робинсона и Веселы в лучших моментах третьего тура Евролиги

Официальный канал Евролиги в YouTube опубликовал топ-10 моментов третьего тура регулярного чемпионата турнира. В рейтинг вошёл в том числе и данк в исполнении форварда «Химок» Томаса Робинсона, который он исполнил в поединке с «Црвеной Звездой» после передачи Стефана Марковича.

Также в число лучших моментов вошли данки в исполнении форварда «Фенербахче» Яна Веселы и разыгрывающего защитника «Црвены Звезды» Тэйлора Рочести.

Видео лучших моментов третьего тура Евролиги можно посмотреть на официальной странице турнира в YouTube.