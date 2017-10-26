Джеймс: игроков «Бруклина» ничто не сковывает и не ограничивает

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс после поражения в матче регулярного чемпионата НБА от «Бруклин Нетс» высоко оценил игру соперника.

«Они очень много атакуют с дистанции, бьют трёхочковые без раздумий. Они 46 раз атаковали из-за дуги, это очень много. Они просто играют свободно, их ничто не сковывает и не ограничивает. Они двигают мяч, они охотно делятся им, и это очень эффективное нападение», — приводит слова Джеймса NetsDaily.

Встреча завершилась поражением «Кливленда» со счётом 107:112.