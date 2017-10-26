Папаниколау: «Химки» — команда самого высокого класса

Форвард «Олимпиакоса» Костас Папаниколау поделился мнением о подмосковных «Химках» — следующем сопернике греков в рамках розыгрыша Евролиги. Встреча начнётся 26 октября в 21:15 по московскому времени.



«Мы уже забыли о победе над «Маккаби», полностью сосредоточившись на игре против «Химок». У них команда самого высокого класса, атакующая команда, которая часто убегает в отрыв и обладает своеобразным стилем исполнения. Нам нужно быть готовыми ко всему и сконцентрированными, чтобы продолжить серию побед в Евролиге», — приводит слова Папаниколау официальный сайт Евролиги.