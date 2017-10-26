Аникеевой разрешалось покидать квартиру под домашним арестом

Электронный браслет с бывшего президента РФБ Юлии Аникеевой, объявленной в розыск, был снят из-за того, что ей разрешались отлучки из квартиры, сообщает РИА «Новости».



В ФСИН пояснили, что Следственный комитет позволил Аникеевой ездить к следователю, гулять по 6 часов в день, посещать больницы и торговые центры, общаться с мужем и выезжать за пределы Москвы, в загородный дом, в то время как Аникеева находилась под домашним арестом.



Контроль за местом нахождения Аникеевой продолжал осуществляться. 19 октября обвиняемая находилась дома, а несколько дней спустя, когда сотрудники правоохранительных органов должны были доставить её в здание суда, дверь квартиры никто не открыл. Аникеева не явилась в зал суда и была объявлена в розыск. Напомним, Аникеева была приговорена к четырём с половиной годам колонии за хищение 44 млн рублей.