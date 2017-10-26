Т. Букер подслушал установку «Кливленда» во время тайм-аута

Игрок «Бруклин Нетс» Тревор Букер подслушал установку соперника во время тайм-аута, сообщает Bleacher Report. Видео с этим эпизодом появилось в «твиттере» издания.



Ситуация произошла во время матча с «Кливленд Кавальерс»: Тайрон Лю взял тайм-аут и принялся давать установку подопечным на оставшуюся часть матча. По ходу речи главного тренера «Кливленда» Букер находился рядом с ним и его игроками. После того как Букер задал уточняющий вопрос, Тайрон Лю заметил подвох и прогнал баскетболиста команды соперников.



Встреча завершилась победой «Бруклин Нетс» со счётом 112:107.