Барцокас: разговоры, что «Химки» — фавориты Евролиги, для идиотов

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас прокомментировал болезненное поражение команды в четвёртом туре регулярного чемпионата Евролиги от «Олимпиакоса» (75:92), посетовав на отсутствие опыта в еврокубковых матчах у ряда лидеров команды.

«У нас в команде есть новобранцы, которые не играли в Европе. Мы не знаем, что значит играть в таком зале, какой есть у „Олимпиакоса“. Это отличный урок для нас. Сегодня перед нами стояла психологическая проблема. Нам нужно быть сконцентрированными.

Все говорят, что «Химки» — фавориты «Финала четырёх» Евролиги. Это какое-то дерьмо, эти разговоры — для идиотов. В Евролиге есть много опытных команд, и здесь ситуация совершенно отличается от той, что в Единой лиге ВТБ. Нам следует использовать мачт с «Олимпиакосом» в качестве хорошего урока", — приводит слова Барцокаса Eurohoops.

Добавим, поражение от пирейцев стало первым для «Химок» в нынешнем сезоне Евролиги.