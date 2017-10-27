19 очков Теодора помогли «Милану» справиться с «Барселоной»

«Милан» добыл первую победу в нынешнем сезоне Евролиги, справившись на домашнем паркете с «Барселоной». Матч проходил в плотной борьбе, и лидер в поединке сменялся несколько раз. Первая половина встречи завершилась со счётом 39:39.

Третья четверть с минимальным преимуществом осталась за хозяевами. В заключительной десятиминутке «Милан» дожал соперника, которому не помогла и тактика быстрых фолов.

Самым результативным в составе победителей стал Джордан Теодор, набравший 19 очков, у «Барселоны» по 13 очков в активе Хуана Карлоса Наварро и Томаса Эртеля.