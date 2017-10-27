Итудис: игроки «Анадолу Эфес» очень сильны индивидуально

27 октября московский ЦСКА проведёт выездную встречи Евролиги с «Анадолу Эфес». В преддверии поединка главный тренер «армейцев» Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча, отметив сильные стороны соперника.

«Это наша первая в сезоне Евролиги неделя с двумя матчами, и нам предстоит второй из пары. Так что ротация игроков будет особенно важной. «Эфес» начал сезон с трёх поражений в трёх матчах, но это делает стамбульцев еще более опасными на паркете. Нужно помнить об этом и быть готовыми к тому, что соперники очень сильны индивидуально», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Начало встречи между «Анадолу Эфес» и ЦСКА в 19:45 по мск.