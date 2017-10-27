«Клипперс» обыграли «Портленд», Гриффин и Лиллард набрали по 25 очков

Баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» добились победы над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Игра в Портленде завершилась со счётом 104:103.



Гости выиграли первую половину с разницей в 9 очков, однако позволили соперникам сократить отставание в счёте в третьей четверти. Самыми результативными игроками матча стали Блэйк Гриффин (25 очков и 5 передач) и Дэмьен Лиллард (25 очков и 6 передач). Отметим также 18 подборов, который записал на свой счёт центровой «Клипперс» Деандре Джордан.



Калифорнийцы одержали четвёртую победу в сезоне и по-прежнему не знают поражений. «Портленд» уступил во второй раз в текущем чемпионате.