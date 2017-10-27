Маркканен: не боюсь брать на себя ответственность в критические моменты

Новичок «Чикаго Буллз» Лаури Маркканен продемонстрировал готовность стать лидером команды в матче регулярного чемпионата НБА с «Атлантой Хоукс».



«Я не боюсь брать на себя ответственность в критические моменты. Даже несмотря на то что в начале поединка я промахивался, продолжал верить в каждый свой бросок. Верил, что буду попадать», – цитирует Маркканена ESPN.



Встреча завершилась победой «Чикаго» со счётом 91:86, а Маркканен в ней набрал 14 очков и совершил 12 подборов, реализовав ключевой трёхочковый на последней минуте.

«Чикаго» одержал первую победу в сезоне, добившись успеха в матче с «Атлантой»