Роуз: в «Кливленде», в отличие от «Нью-Йорка», могу делать в нападении что хочу

Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Деррик Роуз пояснил, почему чувствует себя в нынешней команде более комфортно, чем в прежней.



«В «Кливленде» я могу делать в нападении что захочу. В «Нью-Йорке» такого не было. Именно поэтому я оттуда и ушёл. В «Никс» мне не давали свободы, а сейчас она у меня есть. Тренер Лю и все команда дают мне возможность действовать в своём стиле. Этого я и хотел в прошлом сезоне, но так и не получил. А сейчас мне не на что жаловаться», – передаёт слова Роуза New York Post.