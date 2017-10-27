Леброн Джеймс: проблемы Дуэйна Уэйда – в адаптации, Джей Ар Смита – в психологии

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс высказал мнение о причинах неудачной игры атакующих защитников команды Дуэйна Уэйда и Джей Ар Смита на старте регулярного чемпионата НБА.



«Причина, по которой Уэйд испытывает сложности, заключается в том, что он оказался в новой команде, играющей по совершенно незнакомой ему системе. И сейчас он пытается в ней разобраться. Дуэйн привыкает действовать без мяча.

А проблемы Смита связаны с психологией. Он слишком хороший снайпер, чтобы его неудачам было другое объяснение», – цитирует Джеймса Cleveland Plain Dealer.