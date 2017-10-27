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Виртуозный дриблинг Ирвинга – в топ-10 дня в НБА

27 октября 2017, пятница. 13:19 Баскетбол

НБА представила ролик, посвящённый лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата. В их число вошли виртуозный дриблинг разыгрывающего «Бостон Селтикс» Кайри Ивринга, сокрушительный данк мощного форварда «Чикаго Буллз» Лаури Маркканена, роскошный аллей-уп в исполнении игроков «Лос-Анджелес Клипперс» Синдариуса Торнуэлла и Деандре Джордана, а также шикарные передачи разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Марио Чалмерса.

Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе YouTube.

Источник: NBA Сообщить об ошибке
Теги
Деандре Джордан Кайри Ирвинг Лаури Маркканен Марио Чалмерс
Новости. Баскетбол
27 октября 2017, пятница
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13:19 Виртуозный дриблинг Ирвинга – в топ-10 дня в НБА
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12:49 Миротич поставил «Чикаго» ультиматум, требуя выбрать между ним и Портисом
12:26 Новым главным тренером «Басконии» назначен Педро Мартинес
12:00 Роуз: в «Кливленде», в отличие от «Нью-Йорка», могу делать в нападении что хочу
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11:33 Маркканен: не боюсь брать на себя ответственность в критические моменты
10:37 Миротич согласен на обмен из «Чикаго»
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10:19 Смарт: вынудил опустить голову болельщика «Милуоки», назвавшего меня неудачником
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26 октября 2017, четверг
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23:05 «Химки» проиграли «Олимпиакосу» — «-17», Швед набрал 23 очка
21:59 28 очков Томаса не спасли «Маккаби» от поражения в матче с «Црвеной Звездой»
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21:41 Энтони: «Оклахома» одержала победу над «Индианой» для Джорджа
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20:34 Аникеевой разрешалось покидать квартиру под домашним арестом
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18:32 Рудеж подписал контракт с «Валенсией» на три месяца
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