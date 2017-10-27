Виртуозный дриблинг Ирвинга – в топ-10 дня в НБА

НБА представила ролик, посвящённый лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата. В их число вошли виртуозный дриблинг разыгрывающего «Бостон Селтикс» Кайри Ивринга, сокрушительный данк мощного форварда «Чикаго Буллз» Лаури Маркканена, роскошный аллей-уп в исполнении игроков «Лос-Анджелес Клипперс» Синдариуса Торнуэлла и Деандре Джордана, а также шикарные передачи разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Марио Чалмерса.
Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе YouTube.